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Sinop Valisi Karaömeroğlu korona aşısının ilk dozunu yaptırdı
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
SİNOP 23.02.2021, 13:35
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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aşı takvimine göre sırası gelen Sayın Valimiz Erol Karaömeroğlu, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sağlık için, hepimiz için aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” denildi.