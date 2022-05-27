banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!

Sinop Belediyesi’nden Tarihi Saat Kulesi açıklaması

Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında ’Tarihi Saat Kulesi’nin elektriğinin kesildiği ve bir süre hizmet veremeyeceği açıklandı.

SİNOP 27.05.2022, 20:41
Sinop Belediyesi’nden Tarihi Saat Kulesi açıklaması

Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında ’Tarihi Saat Kulesi’nin elektriğinin kesildiği ve bir süre hizmet veremeyeceği açıklandı.

Sinop Belediyesi Sinop Tarihi Saat Kulesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında devam eden çalışmalar nedeniyle Sinop Tarihi Saat Kulesi’nin elektriği kesilmiş olup bu kapsamda saat kulemiz kentimize bir süre hizmet veremeyecektir. Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur" denildi.

Yorumlar (0)
23°
açık