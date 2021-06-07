Sinop Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı yapıldı.

Sinop Belediye Meclisi 2021 Yılı Haziran Ayı Toplantısı Meclis İkinci Başkanvekili Önder Serdar Öztürk yönetiminde yapıldı. Toplantıda 6 gündem ve 1 gündem dışı madde gündeme alınarak görüşüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce tüm meclis üyeleri adına okunan ortak metinde, “Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ediyoruz. Bu kapsamda, 28 Mayıs Cuma günü Ayasofya Camii’nde düzenlenen, devlet erkânının da bulunduğu bir programda, imam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz: Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür. Tarihimizde, İstanbul işgal altındayken, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ’katli vaciptir’ diye fetva veren işbirlikçi Dürrizadeler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran, ‘Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuva-yi Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki, onların damarlarında kâfir kanı akar’ diyen Sütçü İmam’lar vardır. Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir” denildi.

Gündemin 4. maddesinde S.S. 6 Nolu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin talebi üzerine Merkez sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının fiyat tarife ücretlerinin güncellenmesi ele alındı. Dolmuş ücretlerine 25 kuruş zam yapılması kabul edildi.

Görüşülen gündem dışı maddede ise otogar esnafının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genelgesi kapsamında bir süre kira alınmaması ve zam uygulanmaması talebi ele alındı. Otogar esnafına 2021 yılı kira zam artışının yansıtılmaması, kiralarının da 3 ay ertelenmesi kabul edildi.