banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Palamuta niyet hamsiye kısmet

1 Eylül itibariyle balık av sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, Sinop’ta tezgâhlarda yerini almaya devam ediyor.

SİNOP 21.09.2021, 15:41
Palamuta niyet hamsiye kısmet

1 Eylül itibariyle balık av sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, Sinop’ta tezgâhlarda yerini almaya devam ediyor.

Av yasağının kalkmasının ardından, genelde ekim ayı sonunda görülen hamsi bu yıl erken geldi ve balıkçılar bol miktarda hamsi avladı. Kilosu 15 liradan satışa çıkarılan hamsiye vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

Balıkçı Ahmet Gür, yıllardır balıkçılık yaptığını belirterek; “Palamut bekliyorduk ama şuan hamsi geldi. Sinop yerli hamsi bugün 15 TL. Çok şükür bolluk var. Hamsinin önü gözüküyor. Bu sezon için umudumuz var. İnşallah.” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0