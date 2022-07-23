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Önüne aniden çıkan 5 yaşındaki çocuğa çarptı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

SİNOP 23.07.2022, 14:43
Önüne aniden çıkan 5 yaşındaki çocuğa çarptı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde 14.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.E. hakimiyetindeki 57 AAS 512 plakalı motosiklet seyir halindeyken önüne aniden çıkan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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