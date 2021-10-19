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Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Sinop’un Gerze ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

SİNOP 19.10.2021, 14:46
Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Sinop’un Gerze ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Köy Muhtarları Dernek Başkanı Fikri Uyanık, kendi derneklerine ait çelengi Atatürk Büstü’ne sunduktan sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti. Fikri Uyanık yaptığı konuşmada, “19 Ekim’in Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Çalışmalarımız, görevimiz ve karşılaştığımız zorlukların farkındalığı bizleri onurlandırmıştır. Tam da sırası gelmişken köylere gelen memurdan, askerden, sivil vatandaştan yerliden yabancıdan, hırsızdan, kaçaktan, kaçakçıdan, uzun lafın kısası olandan olması gerekenden olmaması gerekeni takibe kadar her şeyden mesul olan muhtarlarımızın fark edilerek gün belirlenmesi bu anlamda kutlamalar yapılması hepimizi mutlu etmiştir. Tüm muhtar arkadaşlarımın buradan muhtarlar gününü tekrar kutlar görevlerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Hükümet Konağı önünde sona eren törenin ardından Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, Kaymakamlık Toplantı Salonunda muhtarları ağırladı. İş birliği ve uyum ile her sorunun aşılabileceğini söyleyen Kaymakam Dundar, muhtarlığın kadim bir müessese olduğunu belirtti. Dundar, “Muhtar, seçimle iş başına gelen, vatandaşlar tarafından seçilen bizim en önemli iş arkadaşlarımız. Vatandaşların sıkıntılarını, sorunlarını bize ilk ağızdan ileten kişi. Biz her daim birlik ve beraberlik içinde muhtarlarımız ile yan yanayız, köylümüzün, muhtarlarımızın yanındayız” diyerek 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü bir kez daha kutladı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine ayrıca Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Adıyaman Kaymakam Adayı Abdulhamit Bağış, köy ve mahalle muhtarları ve birçok ilçe sakini iştirak etti.

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