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Müdür Yıldız’dan telafi eğitimine çağrı

SİNOP (İHA) – Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız öğretmen, öğrenci ve velilere "Telafide ben de varım" diyerek okullarda hazırlanan telafi programlarına katılmaya davet etti.

SİNOP 14.06.2021, 21:33
Müdür Yıldız’dan telafi eğitimine çağrı

SİNOP (İHA) – Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız öğretmen, öğrenci ve velilere "Telafide ben de varım" diyerek okullarda hazırlanan telafi programlarına katılmaya davet etti.

Okullarımızda yüz yüze eğitim tüm coşkusuyla devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürümüz Ercan Yıldız da Bektaşağa İlk/Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eskişehir’de düzenlediği Bilim ve Teknoloji Çalıştayı dönüşü Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un selamlarını öğretmenlere ileten Müdür Yıldız, öğretmenlerle uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve telafi eğitimleri hakkında hasbihal etti. Telafi eğitiminin öğrencilerin hem akademik hem de sosyal ve duygusal anlamda gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, tüm öğretmenleri, öğrencileri ve velileri "Telafide ben de varım" diyerek Bakanlık ve Müdürlük tarafından okullarda hazırlanan telafi programlarına katılmaya davet etti.

Şiir ve edebiyat ile yakından ilgili olan Yıldız, öğretmenlere "Şiir şuurdur" sözünü hatırlatarak Nurullah Genç’in "Rüveyda" şiirini okudu.
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