MHP’li Ruhi Ersoy: “Parlayan yıldızın temel politikasını Türkiye baş olarak yürütüyor”

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Türk Devlet Teşkilatları birlikteliğinin yalnızca Türk dünyası için değil, tüm insanlık için çok kıymetli olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Sinop Valiliği ve Sinop Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Türk dünyası ve lider ülke Türkiye vizyonu üzerine düşünceler’ konulu konferansa katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Ersoy, Türk tarihinin geçmişini, büyük adımları ve dönüm noktalarını anlattı. Türk Devlet Teşkilatları’nın kurulması için görüşmelerin 1992 yılına dayandığını söyleyen Ersoy, bu birlikteliğin insanlık için önemli ve kıymetli olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Ersoy, 1. ve 2. Dünya Savaşı’nın çıkma sebeplerinin ve savaşta ölen milyonlarca insanın dünya kaynaklarını paylaşma problemlerinden dolayı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler örgütünün bu sebeplerle kurulduğunu anlatan Ersoy, batı medeniyetinin gelecek 20-30 yıl içerisinde büyük sorunlarla karşılaşacağını öngördüklerini söyledi.

“Üye olmak isteyen Balkan ve batı ülkeleri var”

Türk Devlet Teşkilatları birlikteliğine katılmak isteyen Balkan ve batı ülkeler olduğunu kaydeden Ersoy, “Bizim cari gündemdeki tartışmalara kapılmadan bu büyük resme göre hareket etmek gerekiyor, baktığımızda Türk Devlet Teşkilatları’nı görüyoruz. 90’lı yıllarda bağımsızlığını kazanan Türk Devlet Teşkilatları olmayan bir Türkiye’de ne olduğu belli olmayan bir şeyler vardı, önceliğimiz kaos şartları, terör gibi olaylardı. Ama o yıllarda bu günleri gören devlet boş durmadı, Türkçe konuşan devletler zirveleri toplandı. Nihayetinde 2007 yılındaki toplantıda ‘bir kurum oluşturalım, bunun adına da Türk Konseyi diyelim’ denildi. Türkçe konuşan bu 6 bağımsız ülkenin içerisinde en son 2021 yılında İstanbul zirvesinde Özbekistan’ın dahil olması, Türkmenistan’ın da gözlemci sıfatını kabul etmesiyle Türk Devlet Teşkilatları kuruldu. Macaristan bunun üyesi ve üye olmak isteyen Balkan ve batı ülkeleri var ve bu parlayan yıldızın temel politikasını Türkiye baş olarak yürütüyor” diye konuştu.

“İnsanlık için çok kıymetli”

Gelecek hafta Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye devlet başkanlarının katılımıyla bir takım kararlar alınmak üzere yeniden toplantı yapılacağını vurgulayan Ersoy, “Özbekistan toplantısındaki liderler zirvesi, 2040 vizyon kararını yayınladı bundan 20 gün önce. Dolayısıyla bu birlikteliğin Türkiye merkezli yarınlara gidebilmesi, sadece Türk dünyası ve Türkiye’nin değil, insanlık için de çok kıymetli” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren konferans sonunda Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Ersoy’a hediyeler takdim etti.