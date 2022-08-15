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Meteorolojiden Sinop ve çevresi için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.

SİNOP 15.08.2022, 19:15
Meteorolojiden Sinop ve çevresi için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşların ani yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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