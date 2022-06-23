Lise öğrencilerine yönelik ‘Ayancık Film Atölyesi’ başlıyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde lise öğrencilerine 3 günlük sinema eğitimi verileceği duyuruldu. Eğitimlerin sonunda öğrenciler tarafından çekilen görüntüler belgesel ve kısa filme dönüştürülecek.

Sinop Ayancık Kaymakamlığı ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörlüğü iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Ayancık Film Atölyesi’ 1 Temmuz’da başlıyor. 3 gün sürecek eğitimlere katılan öğrenciler, senaryodan çekime çeşitli başlıklarda sinema eğitimi alacak. 3 günlük eğitimin sonunda katılımcı öğrencilere sertifikaları takdim edilecek. Atölye sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri ise yine Ayancık’ta yapılacak olan galada izleyiciyle buluşacak.

Atölyenin proje danışmanlığını Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, proje yürütücülüsü ve yapımcı Nişantaşı Kültür Sanat Koordinatörü Doç. Dr. Nagihan Çakar, proje koordinatörü Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Kurtiş, Basınla İlişkiler Direktörü Ali Yiğit görev alıyor. Teknik ekipte ise Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencileri yer alıyor. Film Atölyeleri çerçevesinde eş zamanlı olarak Ayancık ilçesinde yaşayan ilk, orta ve lise okul müdürlerine Topluma Hizmet Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Selçuk tarafından Z Kuşağı İletişimi, rehber öğretmenlere ise Psikoloji Bölümünden Dr. Psikolog Alev Elmas tarafından Oyun ile Terapi eğitimi verilecek.

Belgeselde Ayancık ilçesinin tarihi ve kültürel yapısı gözler önüne serilirken, aynı zamanda 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sonrası bölgede yaşayan halkın yeniden hayata tutunma hikâyelerine vurgu yapılacak.