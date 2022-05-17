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Kış aylarında boş kalan köye defineciler dadandı

Sinop’ta köylülerin yazın gelip kışın boş bıraktığı köy, definecilerin hedefi oldu.

SİNOP 17.05.2022, 09:16
Kış aylarında boş kalan köye defineciler dadandı

Sinop’ta köylülerin yazın gelip kışın boş bıraktığı köy, definecilerin hedefi oldu.

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Avlağısökü köyü, definecilerin hedefi oldu. Yazın kalabalık, kışın ise boş olan köye definecilerin dadandığını söyleyen köylüler, yetkililerden yardım istiyor.

İstanbul’da yaşayan Bayram Kaya, kış aylarında kimsenin kalmadığı Avlağısökü köyüne ziyarete geldiğinde son iki yıldır defineciler tarafından kazılan çukurlarla karşılaştı. Gördüğü manzarayı cep telefonuyla kaydeden Kaya, İhlas Haber Ajansı’na(İHA) konuştu. Kaya, köyde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı konuşmada, “Belli başlı yerlerde pınarlar var. O pınarların başında, ortasında, sonunda gibi olan yerleri kazı yapmışlar. Genelde köy halkı oradan İstanbul’a döndüğü için kış aylarında bomboş kalıyor, yani o bölgelerde in, cin yok . Kimin geldiği de belli değil, köyü ateşe verseler kimse duymaz. 4 adet kuyu var ve bariz net bir şekilde kazılmış define aramak ve bulmak amaçlı. Daha önce bulmuşlar diye duyduk ama buldular mı bilemiyoruz orasını. Ama şu anda kazı devam ediyor” diye konuştu.

“Bu sene geldim yine kazmışlar”

Kaya, son iki yıldır köyde define arayanlar tarafından kazılan çukurları gördüğünü belirtti. Bir önceki sene ziyarete geldiğinde kazılan çukuru fark ettiğini söyleyen Kaya, bu yılki ziyaretinde yeni bir çukur daha oluştuğunu gördü. “Biz geldikten sonra çekiliyorlar, biz ayrıldıktan sonra devreye giriyorlar” dedi.

“Üç pınarın arası”

Köyün bir sonraki boş kalışında definecilerin kazmak istedikleri yeni yeri öğrendiğini iddia eden Kaya, “Şu anki kazmak istedikleri yerin bilgisini köylünün birinden öğrendik, şöyle söylüyor; üç pınarın arası. Orası da evimin bahçe bölümünün olduğu yer, orayı kazmışlar. Şimdi pınarın olduğu yerde kazma olayları varmış. Çünkü onların önemli beklediği bir nokta var, o da şu an benim evimin yanındaki üç pınarın ortası dedikleri yer” şeklinde konuştu.

“Mağara gibi kazmışlar”

Açılan çukurları anlatan Kaya, “Bana göre bir tanesine insan hayvan düşse çıkamaz. Hatta bir tanesini mağara gibi kazmışlar, dibe inmişler 4-5 metre kazmışlar, oradan da yandan kırıp devam etmişler. Defineciler dadandı, köy halkı da bir şekilde bundan mustarip. Köy halkı derken çok insanımız yok, olsa olsa 5 hane var çoğu da gelmez. Şu an annem babam var bir de köylümüz var, çoluk çocuk toplamı 5 kişi olsun. Bayramda gelen giden olur, onun haricinde kışın hiç kimse yok. Bu anlamda kimler yapar, niye yapar araştırılmasını arzu ediyorum, yetkili mercilere ulaşmasını istiyorum” diye konuştu.

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