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Kıbrıs gazisi emekli general son yolculuğuna uğurlandı
Sinop’un Gerze ilçesinde, Kıbrıs gazisi emekli Hava Pilot Tümgeneral Özkan Kaya, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
SİNOP 30.12.2020, 18:15
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Sinop’un Gerze ilçesinde, Kıbrıs gazisi emekli Hava Pilot Tümgeneral Özkan Kaya, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kıbrıs gazisi emekli Hava Pilot Tümgeneral Özkan Kaya, 83 yaşında vefat etti. Kaya’nın cenazesi, 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından düzenlenen askeri törenle Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.Törene Gerze Kaymakamlığı’na vekâlet eden Erfelek Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, Sinop İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Enver Güngör, Sinop Askerlik Şube ve Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ahmet Ercan, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı’na vekâlet eden Dikmen Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Arif Bıyıklı, Kaya’nın ailesi, sevenleri ve birçok ilçe sakini katıldı.
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