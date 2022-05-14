Gerze Balıkçı Barınağı büyütülecek

Sinop’un cittaslow(sakin şehir) ilçesi Gerze’de mevcut balıkçı barınağı, büyütülmek ve kapasitesini arttırmak adına ihaleye çıkıyor.

Mart ayında Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve AK Parti Gerze İlçe Başkanı Cumhur Kurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek mendirek uzatılması, kapasite artırımı ve dalgakıran yapılması projesini sunmuştu. Projenin etüt çalışmaları için Haziran ayında ihaleye çıkacağı duyuruldu.

Ana mendirek 230 metre uzatılıyor

Projenin etüt çalışmalarının ihaleye çıkacağını duyuran AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, proje ile Gerze sahilindeki ana mendireğin 230 metre uzatılacağını, tali mendirek üzerinde ise 210 metrelik rıhtım inşa edileceğini bildirildi. Projede mevcut iskelenin 200 metrelik bölümünde bir tarafı taş tahkimat, bir tarafı rıhtım olmak üzere güçlendirme çalışmaları ve ana mendireğin iç kısmında da 246 metrelik rıhtım inşa edileceğini ifade etti. Ayrıca Hurmadibi mevkisine dalgakıran yapılacağı, böylelikle kıyıda yaşanan deniz tahribatının da önleneceğine vurgu yaptı. Mendirekteki çalışmalarla birlikte ilçedeki balıkçı barınağının kapasitesinin de önemli ölçüde artacağı kaydedildi.