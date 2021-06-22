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Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı

Sinop’un Gerze ilçesine çayda mahsur kalan köpek, YEDAŞ personeli tarafından fark edilerek kurtarıldı.

SİNOP 22.06.2021, 14:21
Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı

Sinop’un Gerze ilçesine çayda mahsur kalan köpek, YEDAŞ personeli tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Gerze ilçesine bağlı Mahmuttırı köyünde çayda bir köpek mahsur kaldı. Bölgeden geçmekte olan ekipten bir kişi çayın karşısına geçerek bitkin halde olan köpeği kucağına alarak kurtardı. Personelin bu davranışı takdir topladı.
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