banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
“Herkes yetkisini bilecek”
“Herkes yetkisini bilecek”
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

Boyabat’ta kaldırım işgaline son

BOYABAT PAZAR

SİNOP 21.10.2020, 16:02
2
Boyabat’ta kaldırım işgaline son

Boyabat Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yerli sebze meyve satışı yapan tezgahlar kaldırıldı.

2018 yılında Boyabat İnönü İlkokulu bahçesinde kurulan yerli sebze meyve pazarında satıcıların zamanla dışarı bölgelerde satış yapması, yol boyunca birçok tezgahın oluşmasını sağlamıştı. Yol boyunca satış yapacak yerin kalmaması ve kaldırımların daralması sebebiyle satış yapılan tezgahlar kaldırıldı.

Alınan bu karardan bazı vatandaşlar memnun olurken, satış yapanlar ise memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Satıcıların bazılarının sokak aralarında satış yaptığı gözlendi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:52
Akşam 18:22
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3