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Boyabat Devlet Hastanesinde 4 doktor göreve başladı
BOYABAT HASTANE
SİNOP 08.10.2020, 14:02
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Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi’nde 4 uzman doktor göreve başladı.
Edinilen bilgiye göre, eksik doktor açığı giderilmeye çalışılan Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Doktoru Sezer Akbulut, Göğüs Hastalıkları Uzmanı İlknur Koç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzmanı.Dr. Mustafa Göksu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Feyza Nur Yücel olmak üzere 4 doktor göreve başladı.
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