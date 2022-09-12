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Binali Yıldırım Sinop’a geliyor
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret için Sinop’a geliyor.
SİNOP 12.09.2022, 16:07
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret için Sinop’a geliyor.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 14 Eylül Çarşamba günü bir dizi gezi ve incelemeler için Sinop’ta olacak. Ziyarette Yıldırım öncelikle saat 12.00’de Boyabat ilçesi, 16.00’de ise merkez ilçede bulunacak ve etkinliklere katılarak vatandaşlarla buluşacak.
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|10
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|10
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|5
|10
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|5
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
|16. Erzurumspor
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|3
|17. Altınordu
|3
|2
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|19. Denizlispor
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|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|13. Bournemouth
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|14. Wolverhampton Wanderers
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|18. West Ham United
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|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
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|13
|3. Real Betis
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|12
|4. Villarreal
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|10
|5. Athletic Bilbao
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|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
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|8. Girona
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|7
|9. Rayo Vallecano
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|10. Celta Vigo
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|17. Real Valladolid
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|19. Elche
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|20. Cadiz
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