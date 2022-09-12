Binali Yıldırım Sinop’a geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret için Sinop’a geliyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 14 Eylül Çarşamba günü bir dizi gezi ve incelemeler için Sinop’ta olacak. Ziyarette Yıldırım öncelikle saat 12.00’de Boyabat ilçesi, 16.00’de ise merkez ilçede bulunacak ve etkinliklere katılarak vatandaşlarla buluşacak.