Başkan Ayhan: “Kent Meydanı Projesi’ni destekliyoruz”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sinop’ta yapılacak olan "Kent Meydanı Projesi"ni desteklediklerini söyledi.

Başkan Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek proje ile 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılacağına ve Sinop’a güzel bir meydan ve yeşil alan kazandırılacağını belirterek, “Kale surlarının önünün açılması ile ilgili tüm Sinoplularla ortak bir heyecanımız var. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop’a geldiğinde, ’Böyle bir meydan projesini hayata geçirirseniz ilk yıkımı, mevcut belediye binasının yıkımını ben başlatacağım’ dedim. ’Kendime yeni bina bulamazsam Şehir Kulübü’nün arkasında bulunan otoparka çadır kurar oradan bile belediyecilik yapmaya ve Sinopluya oradan hizmet etmeye razıyım, yeter ki siz bu binaları yıkın’ dedim. Otuz civarında esnafın iş yerlerinden çıkartılması onlar için çok ciddi bir sıkıntı oluşturacaktı. Ortak bir kanaatle orada bulunan esnafın mağduriyetini gidermek için valilik binası karşısında yıkılan eski diş sağlığı binasının yerine tek katlı iş yerleri yapılarak esnaflarımızın sorununun çözülmesi yönünde bir proje ortaya çıktı. Projeyle birlikte temel atılarak esnafımızın mağduriyeti giderilmiş oldu. İkinci etapta ise hükümet konağı da yıkılacak ve müzenin kentin başka bir yerine taşınması sağlanacak” dedi.