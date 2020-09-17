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Barış Ayhan: “Ahilik Teşkilatı dayanışmanın ve kardeşliğin en somut örneğidir”

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI BARIŞ AYHAN.

SİNOP 17.09.2020, 12:27
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Barış Ayhan: “Ahilik Teşkilatı dayanışmanın ve kardeşliğin en somut örneğidir”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Ahilik Teşkilatı dayanışmanın ve kardeşliğin en somut örneğidir. Toplumumuza üretmeyi, kardeşliği, dayanışmayı, dürüstlüğü aşılayan Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, ebediyete intikal etmiş esnaflarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Barış Ayhan, Ahilik Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Ayhan mesajında, “Tarihi 13.yüzyıla kadar uzanan ve kurulduğu günden bu yana; esnaflarımıza, toplumumuza yol gösteren Ahilik Teşkilatı dayanışmanın ve kardeşliğin en somut örneğidir. Öncelikli amacı dürüst esnaf yetiştirmek olan teşkilat; esnaflardan başlayıp tüm topluma yayılarak toplumun ahlaklı, düzenli ve dürüst olmasında bir rol model olmuştur. Ticarette ölçülü ve doğru olmayı esnaflara aşılayan bu yapılanma, sosyal hayatta düzeni birlik ve beraberliği sağlamıştır. Anadolu insanını ticaret, sanat ve ekonomi alanlarında yetiştirerek toplumsal kalkınmayı sağlamıştır. Kelime anlamı olarak da kardeşlik, eli açıklık anlamına gelen ’Ahi’ Teşkilatı esnaflar arasında yardımlaşmayı, helalinden kazanıp yerinde harcamayı esnaflar arasında dayanışmayı kendilerine düstur edinmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bu önemli teşkilatı kurarak toplumumuza üretmeyi, kardeşliği, dayanışmayı, dürüstlüğü aşılayan Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, ebediyete intikal etmiş esnaflarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ahilik Haftası’nın esnaflarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, esnaf ve sanatkarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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