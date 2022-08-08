Ayancık’ta huzurevinin temeli atıldı

Sinop’un Ayancık ilçesinde, belediye öncülüğünde inşa edilecek huzurevi projesinin temeli atıldı.

Ayancık ilçesinde, 4 bin 165 metrekare kapalı alana sahip, yer tahsisi Ayancık Belediyesi tarafından ve kaba inşaatı Ayancıklı hayırsever Aziz Güney tarafından yapılacak olan 3 katlı, içerisinde 11 adet 2 kişilik oda, 27 adet tek kişilik oda, fizik tedavi odası, hobi odası, resim atölyesi, kütüphane ve terasa sahip olacak olan 49 yataklı huzurevinin temeli atıldı.

Törene, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, CHP Ayancık İlçe Başkanı Naci Demiray, belediye meclis üyeleri Ramazan Yıldız, Fatma Üstün, İhsan Ekmekçi ve Cihan Özkaya katıldı.

Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, yaptığı açıklamada, ilerleyen yıllarda huzurevlerine duyulacak ihtiyacın, çok daha fazla belirgin olacağını söyledi. Ayancık’ın nüfus projeksiyonunu bugünden gördüklerini ifade eden Başkan Kaya, "Bu şekilde yatırıma ihtiyaç duyduk. Bununla ilgili çabalarımızı ve gayretlerimizi artırma ihtiyacı duyduk. Ayancık Huzurevi, Ayancık’ın ötesinde öncelikle insanlığa bir hizmettir" dedi.