Ayancık-Türkeli yolu kontrollü olarak açıldı

Suyun debisinin yükselmesiyle trafik güvenliği nedeniyle kapatılan Ayancık-Türkeli yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle belediye megafonundan vatandaşlara zorunlu olmadıkça Türkeli yolunu kullanmamaları anonsu yapılmıştı. Ardından Babaçay bölgesindeki suyun debisinin yükselmesiyle İkisu köprüsünden itibaren Ayancık-Türkeli Çatalzeytin yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma trafik ekipleri sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Ayancık Kaymakamlığı’dan yapılan son açıklamada ise saat 18.00 itibariyle güzergahın kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu. Sürücülere güzergahta dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.