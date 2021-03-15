Atık malzemeler, oyuncağa dönüşüyor

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Erfelek Gençlik Merkezi çalışanları çocuklar için atık karton malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor. Çalışanların atıklardan yaptığı oyuncaklar köy okullarındaki çocuklara hediye ediliyor.

Erfelek İlçe Gençlik Merkezi çalışanları pandemi döneminde atık malzemelerden maket ev, kamyon, uçak, otobüs gibi çeşitli oyuncaklar üretiyor. Karton bisküvi kurtlarından yapılan oyuncaklar usta ellerde adeta sanat eserine dönüşüyor. Çalışanların atık malzemelerden yaptığı maketler ilgi görüyor.

Gençlik merkezine gelen çocukların da yapılan bu oyuncaklara büyük ilgi gösterdiğini söyleyen merkez çalışanlarından Korkmaz Sönmez yaptığı açıklamada, akşamları iş çıkışlarında bakkal ve marketleri gezerek çocuklara oyuncak yapmak için atık karton kutuları topladığını söyledi.

Gençlik merkezinde üretilen oyuncakların bazıların yapımının dört-beş ay sürdüğünü söyleyen Sönmez, "Biz bunları tamamen atık malzemeden yapıyoruz. Akşam iş çıkışlarında marketlerden bakkallardan atık bisküvi kutusu topluyorum. Bu malzemeleri de gençlik merkezine getirerek oradaki çalışanlarla birlikte köy okulundaki çocuklar için çeşitli oyuncaklar üretiyoruz. Örneğin bu maket evi yapmam dört ay sürdü bisküvi kutusundan yaptım çatısı her şeyi karton atık kutulardan yaptım yapıştırıcı ve beyaz tutkalla yapıştırdım. Değişik oyuncaklar da yapıyoruz. Kamyon greyder otobüs tren uçak maket ev kartondan yılan gibi birçok oyuncaklar yapıyoruz. Bazen kendim bile bunu ben mi yaptım gibisinden şaşırıyorum ama yaptıkça insanın eli biraz daha yatkınlaşıyor. Eksik malzeme olmasa daha profesyonel ürünler üretilebilir" dedi.

Öte yandan adı ve soyadıyla da dikkatleri üzerine çeken Korkmaz Sönmez, adı ve soyadını duyan çevredeki vatandaşların, ilk anda kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

İsminin hikayesini anlatan Sönmez, isminin babası tarafından nüfus memuruna “soyadıma en uygun ismi yazın demesiyle” nüfus memuru tarafından Korkmaz isminin verildiğini söyledi.