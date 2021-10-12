AK Parti Gerze İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti.

Pandemi dolayısıyla 2 yıldan bu yana yapılamayan AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı Gerze ilçesinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda ilk olarak divan kurulu oluşturuldu. AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun gerçekleştirdiği konuşmasında, “3 büyük beladan uzak durarak başarının kapısını aralayacağız: Banane, ben bilmem, bahane” dedi.

AK Parti Gerze İlçe Başkanı Cumhur Kurt da Danışma Meclisi Toplantılarının ilk olarak Gerze’de başladığını söyleyerek bunun gurur verici olduğunu vurguladı.

Danışma kurulu toplantısı partililere söz verilerek sorular cevaplandı. Önceki dönem ilçe başkanları ve belediye başkanlarına söz verilerek talep ve öneriler dinlendi. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy da katıldı.