AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinden sonra afetzede vatandaşlar için fedakârca çalışan Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

AFAD gönüllülerine belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız tarafından takdim edildi. Konuyla ilgili Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde meydana gelen sel afetinden sonra, afetzede vatandaşlar için fedakârca yürüttükleri çalışmalardan dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini İl Milli Eğitim Müdürümüz Ercan Yıldız, makamında tevdi ederek müdürlüğümüz çalışanlarına yürütmüş oldukları çalışmalarla vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerden ve en önemlisi ’millet olma bilincinin gereklerini yerine getirdikleri’nden dolayı, teşekkürlerini iletti” denildi.