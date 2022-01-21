40 yıllık okul için yıkım işlemi başladı

Sinop’ta 40 yıllık Gelincik Ortaokulu’nun yıkımına başlandı.

Sinop’un Gelincik mevkisinde yer alan Gelincik Ortaokulu’nda yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım işleminin yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Kaya, “1982 yılında hizmete giren bu okulu yıkım işlemlerine başladık. Yıkım işlemlerinin 10 gün içerisinde bitmesini planlıyoruz" dedi.