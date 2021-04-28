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STSO Başkanı Kuzu, TOBB Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katıldı.

SİİRT 28.04.2021, 14:35
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STSO Başkanı Kuzu, TOBB Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katıldı.

Bölge illerindeki oda ve borsa başkanlarının katıldığı çevrimiçi toplantıda üyelerin sorunlarını aktaran Başkan Kuzu, toplantının verimli geçtiğini söyledi. Kuzu, "Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için üyelerimizin sorunlarını tespit edip TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktardık. Sağ olsun başkanımız her zaman oda ve borsa başkanları ve üyelerin yanında oldu. Sorunların aşılması için bizlere yardımcı oldular. Salgın nedeniyle ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağımıza ve önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların da en aza indirileceğine inanıyoruz" dedi.
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