Siirt’te zabıtadan dilenci denetimi

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Cami, hastane, okul, trafik ışıkları ile caddelerde dilenen, çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik olarak, kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde çoğunluğu kadınlardan oluşan 8 dilencinin Zabıta Müdürlüğüne götürülerek haklarında işlem başlatıldı. Dilencilikten elde etmiş oldukları 142 TL’ye el konuldu.