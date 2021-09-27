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Siirt’te üzerinde eroin ile yakalanan çocuk gözaltına alındı

Siirt’te üzerinde eroin maddesi ele geçirilen çocuk, gözaltına alındı.

SİİRT 27.09.2021, 12:34
Siirt’te üzerinde eroin ile yakalanan çocuk gözaltına alındı

Siirt’te üzerinde eroin maddesi ele geçirilen çocuk, gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Cumhuriyet Caddesinde yayalara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve yapılan arşiv sorgulamasında daha önce de Ülkü Mahallesi’nde yapılan uygulamada üzerinden 24 fişek daralı ağırlığı 9.17 gram eroin maddesi ele geçirilen çocuğun aynı kişi olduğu arşiv kayıtlarından anlaşılan şahıs, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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