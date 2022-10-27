Siirt’te ruhsatsız 2 iş yeri mühürlendi

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Ruhsat ve Denetim, Zabıta ve İl Emniyet müdürlükleri ekipleri, yapılan denetimlerde ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 2 iş yerini mühürledi. İş yerlerinin, ruhsatsız iş yeri çalıştırma sebebiyle ruhsat alıncaya kadar süresiz olarak mühürlendiği, ruhsatı bulunmayan iş yeri sahiplerinin ruhsat girişi yapmaları uyarısında bulunulduk. Öte yandan, Cumhuriyet, Özgen ve Aydınlar caddeleri ile Helvacılar ve Kuyumcular çarşılarında kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı” denildi.