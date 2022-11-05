Siirt’te köylüler kaçak avlanmaya karşı bilgilendirildi

Siirt’in Pervari ilçesinin köylerinde kaçak avlanmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Van 14. Bölge Müdürlüğü Gevaş Şefliği av koruma ve kontrol ile jandarma ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Beğendik beldesi, Belenoluk, Bent ve Doğan köylerindeki vatandaşları bilgilendirdi.

Avcılık faaliyetlerine kapalı olan bölgede keklik, tavşan, bıldırcın, sülün, saka kuşu, şahin, kartal, atmaca ve ördek gibi hayvanların avlanmasının yasak olduğunu aktaran ekipler, kaçak avlananlara para cezası uygulanacağını hatırlattı. Yasadışı avcılık yapanların güvenlik güçlerine ihbar edilmelerini isteyen ekipler, daha sonra köy meydanlarına kaçak avcılık konusunda uyarıcı afişler astı.