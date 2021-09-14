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Siirt’te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Siirt’in Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

SİİRT 14.09.2021, 19:31
Siirt’te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Siirt’in Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Yeni eğitim - öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi personelleri tarafından Konakpınar İlköğretim Okulu ile özel bir okulda eğitim gören öğrencilere temel trafik kuralları, yayaların uyması gereken kurallar, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve trafik ışıkları ile okul servis araçları konusunda eğitim semineri verildi. Ekiplerin ilçe genelindeki eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.

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