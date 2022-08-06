Siirt’te asfalt, parke, kaldırım ve peyzaj çalışmaları devam ediyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi’nin kentte yürüttüğü asfalt, parke, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını denetledi.

Siirt Belediyesi, vatandaşların kent genelinde güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek, denetleyen Vali Hacıbektaşoğlu kent merkezinde cadde esnafı ile sohbet etti, hayırlı işler diledi.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları yerinde denetlediklerini söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, “Şehrimizin tüm caddelerini yenilemeye, ulaşım konforunu ve kalitesini arttıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentin tüm mahallelerinde belediyemizin planladığı bu sene programa aldığı bütün işler devam ediyor. Büyük bir kısmı tamamlanma aşamasında, inşallah mevsim sonunda bütün planladığımız altyapı, üstyapı tüm işlerimizi tamamlamış olacağız. Yeni yerleşim alanlarının olduğu özellikle Veysel Karani Mahallesinde yeni açılan ham yollar ve yapılan altyapı ile birlikte o bölgede inşaatlar, konutların yapımı devam ediyor, tamamlanma durumuna göre statik kaplama, sıcak karışım asfalt, yine beton parke çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Bu sene için 140 bin metrekare beton parke çalışması olacağını aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, “30 bin ton sıcak karışım asfalt dökeceğiz. Bugün itibariyle 40 bin metrekare statik kaplama asfalt ta yaptık ve bu da yaklaşık 8-10 km’ye tekabül ediyor. Bunun dışında park ve bahçeler müdürlüğümüzün yine SİSKİ müdürlüğümüzün çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu, daha sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Bütün ekibimize ve arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz 24 saat sahada çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da peşinen bizleri hoş görmelerini istiyoruz. En kısa zamanda hepsi tamamlanacak İnşallah, okullar açıldığında çok temiz, çok daha güzel bir Siirt’te hep beraber huzur içerisinde göreceğiz ve yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Asfalt çalışmalarının belirlenen plan ve program dâhilinde diğer mahalleler de devam edeceği belirtildi.