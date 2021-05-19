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Siirt’te 19 Mayıs etkinlikleri

Siirt’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

SİİRT 19.05.2021, 13:02
Siirt’te 19 Mayıs etkinlikleri

Siirt’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilerek, Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç ve kurum çalışanları tarafından Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Aziz şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından tören son buldu.
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