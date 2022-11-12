Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Veysel Karani beldesinde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe, belde ve köy gezileri çerçevesinde, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, ilk olarak Ağrı’da iki tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs şoförü Abdulkerim Kınay’ın ailesine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Siirt’in taziye kültürü ile birlik ve beraberliğin, dayanışmanın yaşandığı örnek bir il olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızla bir ve beraberiz, her türlü acılarını ve mutluluklarını sevinçlerini birlikte paylaşıyoruz. Bu vesile ile merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Acılı ailemize başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Taziye ziyaretinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu yapım inşaatı tamamlanmak üzere olan ‘Veysel Karani Belediye Hizmet Binası’ inşaatını inceleyerek, Belde Belediye Başkanı Murat Akgün ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, daha Veysel Karani Belde Emniyet Amirliği ve Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Güvenlik güçleri ile sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, beldenin güvenlik ve asayişi halkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu son olarak, Veysel Karani beldesinde konuşlanan Göçmen Geçici Barınma Merkezinde incelemelerde bulunarak, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı’dan bilgi aldı.