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Siirt Ticaret Sanayi Odası’dan üyelerine destek

Siirt Ticaret Sanayi Odası (STSO) üyelerine KOSGEB tarafından imalatçı işletmelere 3 yıl ödemesiz, faizsiz, teminatsız, kefilsiz sadece anapara ödemeli destek verileceği belirtildi.

SİİRT 20.08.2021, 15:08
Siirt Ticaret Sanayi Odası’dan üyelerine destek

Siirt Ticaret Sanayi Odası (STSO) üyelerine KOSGEB tarafından imalatçı işletmelere 3 yıl ödemesiz, faizsiz, teminatsız, kefilsiz sadece anapara ödemeli destek verileceği belirtildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, oda üyelerine KOSGEB tarafından imalatçı işletmelere 3 yıl ödemesiz, faizsiz, teminatsız, kefilsiz sadece anapara ödemeli destek verileceği söyledi. Kuzu, “Oda üyelerimizin destekten yararlanmaları için son başvuru tarihi olan 3 Eylül’ e kadar KOSGEB’e başvuru yapmaları gerekir” dedi.

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