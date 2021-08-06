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Siirt polisi uyuşturucuya karşı anneleri bilgilendirdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde ’En İyi Narkotik Polisi;Anne’ projesi kapsamında 172 kişiyi madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

SİİRT 06.08.2021, 12:02
Siirt polisi uyuşturucuya karşı anneleri bilgilendirdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde ’En İyi Narkotik Polisi;Anne’ projesi kapsamında 172 kişiyi madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Narko-Alan uygulamaları kapsamında, kent geneli olmak üzere şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirdi. ’En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesi kapsamında, kent merkezinde 172 kişiye madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak, el broşürü dağıtıldı.
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