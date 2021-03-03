Siirt Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi

Siirt’te korona virüs salgınına karşı il genelinde yürütülen çalışmalar ile ilave tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, kurul üyeleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Siirt İl Sağlık Müdürlüğünde görevli halk sağlığı uzmanı İbrahim Teğin tarafından korona virüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve salgın ile ilgili güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı. Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirilirken, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’in korona virüs risk haritasında en düşük iller arasında yer aldığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Burada büyük bir çaba ve emek vardır. İl genelinde alınan tedbirler ile birlikte denetim ve filyasyon ekiplerinin sahada yaptıkları çalışmalar ve vatandaşlarımızın da tedbirlere riayet etmeleri sonucu, günlük vakalarda çok ciddi anlamda düşüşler oldu. Bunu kesinlikle korumamız ve vaka sayılarını daha da aşağılara çekmeliyiz. Tüm bunlara paralel olarak Hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde de azalmalar yaşandı, cefakar sağlık çalışanlarımızın iş yükü hafifledi. Artık hastanelerimizde normal hizmetler verilmeye başlandı. Bu olumlu gelişim ve kazanımları kaybetmememiz gerekir" dedi.

Kentte yüz yüze eğitimin başlandığını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, pandemi kuralları ve alınan tedbirlere riayet edilerek, eğitim ve öğretime başlandığını belirtti. Salgınla mücadelede elde edilen başarı bizleri rehavete düşürülmemesi gerektiğine dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, alınan tedbirlere ve kısıtlamalara kararlılıkla devam edileceğini, denetim sayılarının daha da artırılacağını kentte hizmet sektöründeki tüm işletmelerin müşteri alma kapasiteleri ve denetimlerinin sıkı bir şekilde yapılacağını ifade etti. Salgınla mücadelede görev yapan fedakâr sağlık çalışanlarına, ilgili kamu kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine, vefa destek guruplarına, özel ve sivil toplum örgütü temsilcilerine ve kurallara uyan Siirtli vatandaşlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan maske, fiziki mesafe ve temizlik, kurallarına ve alınan tedbirlere mutlak suretle daha sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini vurgulayarak, pandemi dolayısıyla vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, hastalara da acil şifalar diledi.