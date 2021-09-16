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Siirt kent merkezinde yol genişletme ve kavşak çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi, kent merkezinde mahallelere yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyor.

SİİRT 16.09.2021, 11:46
Siirt kent merkezinde yol genişletme ve kavşak çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi, kent merkezinde mahallelere yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karan-i Mahallesi’nde imar yolu açma ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan dönel kavşak, refüj, asfaltlama gibi çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da yeni imar yolları açmaya devam ediyor. Şehrin sosyo-ekonomik ve kentsel gelişimiyle birlikte birçok mahallede yeni yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karan-i Mahallesinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma ve kavşak düzenleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, daha önce yolu olmayan imara açık yerleşim bölgelerine iş makineleri ile girerek yeni yollar açıyor ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Yeni kavşak düzenlemeleri, asfaltlama çalışmaları ve yol genişletme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kentte trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

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