banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, minik öğrencilerle bir araya geldi

Siirt’te göreve başladığı günden itibaren terör başta olmak üzere, kentte uyuşturucu ve suç örgütleri ile başlattığı mücadelede Siirt halkının desteğini ve sevgisi kazanan İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bugün de eğitime destek amaçlı olarak 14 Eylül Ortaokulu’nu ziyaret etti.

SİİRT 15.09.2021, 11:02
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, minik öğrencilerle bir araya geldi

Siirt’te göreve başladığı günden itibaren terör başta olmak üzere, kentte uyuşturucu ve suç örgütleri ile başlattığı mücadelede Siirt halkının desteğini ve sevgisi kazanan İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bugün de eğitime destek amaçlı olarak 14 Eylül Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi alan Yılmaz, öğrencilerle bir araya geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Siirt’e sığınan Suriyeli öğrencilerle de bir araya gelen Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okul yönetimi ve öğretmenleri de ziyaret eden Yılmaz, yürütülmekte olan eğitim, öğretim faaliyetleri ve korona virüs nedeniyle uygulanmakta olan tedbirler hakkında da bilgiler aldı.

Yılmaz, okullarda ve okul önlerinde her türlü emniyet ve asayiş tedbirlerinin alındığına vurgu yaparak, eğitim kurumlarına destek olmak amacıyla okul ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0