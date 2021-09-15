Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, minik öğrencilerle bir araya geldi

Siirt’te göreve başladığı günden itibaren terör başta olmak üzere, kentte uyuşturucu ve suç örgütleri ile başlattığı mücadelede Siirt halkının desteğini ve sevgisi kazanan İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bugün de eğitime destek amaçlı olarak 14 Eylül Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi alan Yılmaz, öğrencilerle bir araya geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Siirt’e sığınan Suriyeli öğrencilerle de bir araya gelen Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okul yönetimi ve öğretmenleri de ziyaret eden Yılmaz, yürütülmekte olan eğitim, öğretim faaliyetleri ve korona virüs nedeniyle uygulanmakta olan tedbirler hakkında da bilgiler aldı.

Yılmaz, okullarda ve okul önlerinde her türlü emniyet ve asayiş tedbirlerinin alındığına vurgu yaparak, eğitim kurumlarına destek olmak amacıyla okul ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.