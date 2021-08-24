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Siirt Belediyesi PKU hastaları için gıda kolisi dağıttı

Siirt Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, Fenilketonüri (PKU) hastalarına destek için gıda kolisi dağıtımına başlandı.

SİİRT 24.08.2021, 11:09
Siirt Belediyesi PKU hastaları için gıda kolisi dağıttı

Siirt Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, Fenilketonüri (PKU) hastalarına destek için gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Hastaların tükettikleri ürünler ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek adına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla gıda kolisi hazırlandı. Hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına başlanıldı. Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, Siirt Belediyesinde Fenilketonürili hastalara gıda kolileri Siirt Belediye Başkan Vekili Başdanışmanı Şefik Erden ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci tarafından kent merkezinde hastalara dağıtıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Fenilketonürili hastalarının gıda ihtiyacınının düzenli olarak karşılanmaya devam edeceği belirtildi.

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