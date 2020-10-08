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Kurtalan’da açık alanda sinema etkinliği

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE ÇOCUKLAR, 'GEZEN SİNEMA' ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA AÇIK HAVADA FİLM İZLEDİ.

SİİRT 08.10.2020, 15:21
Kurtalan’da açık alanda sinema etkinliği

Siirt’in Kurtalan ilçesinde vatandaşlar ’Gezen Sinema’ etkinliği kapsamında açık havada film izledi.

Kurtalan Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesindeki tır garajında yapılan etkinliğe katılanlara belediye görevlilerince mısır dağıtıldı. Gezici sinema tırının bulundugˆu alanı ziyaret ederek go¨revlilerden bilgi alan Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Bas¸kan Vekili I·hsan Emre Aydın, sinema etkinligˆinde emegˆi gec¸enlere tes¸ekku¨rlerini ileterek sinema etkinligˆine gelenlere iyi seyirler diledi.

Filmi izleyen vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

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