Köy yolları asfaltlandı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt, Akçagedik, Yeşilkonak, Kayalısu, Tulumtaş, Atalay ve Çeltikbaşı köyüne bağlı Ergüven Mezrasında asfaltlanan köy yollarını denetleyerek, incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu ilk olarak Kurtalan Aksöğüt köyünü ziyaret etti. Köy girişinde Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, yapımı tamamlanan 2,8 kilometre (BSK) sıcak asfalt köy yolunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Akçagedik Köyünde tamamlanan 4,1 kilometre 1.kat asfalt sathi kaplama yol çalışmalarını inceledi, köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Yeşilkonak, Kayalısu, Tulumtaş köyleri güvenlik ve köy gurup yolunun 20,5 kilometre (BSK) Sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve firma yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, “İller Bankası Köy Kalkınma payı ve KÖYDES projeleri çerçevesinde Kurtalan ilçemize bağlı, Aksöğüt, Akçagedik, Kayalısu, Yeşilkonak, Tulumtaş, Atalay ve Çeltikbaşı köyüne bağlı Ergüven mezrasında toplamda 23,3 kilometre bitümlü sıcak asfalt, 16,9 kilometre 1. kat asfalt sathi kaplama, 13,5 kilometre de 1 kat ve 2. kat asfalt sathi kaplama işi tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.

Vatandaşların daha konforlu, daha sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla şehrin, ilçelerin, köylerin her noktasına güvenli ve konforlu yollar kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirt’imizin her köşesinde 7/24 hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bütün bu çalışmalarımız vatandaşlarımızın mutluğu ve refahı içindir. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam standardına kavuşması, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmamasını istiyoruz. Çünkü insanın en mutlu olarak yaşayacağı yer doğup büyüdüğü yerdir. Devletimizin, hükümetimizin sağladığı kaynaklarla hayata geçirilen bu projeler ile vatandaşlarımızın yaşam kaliteleri daha da yükselecektir” diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra sırasıyla Kayalısu, Tulumtaş, Atalay ve Ergüven mezrasını ziyaret etti.

Köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini yetkililere not aldıran Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Tulumtaş Köyü İlkokulu ve Tulumtaş Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.