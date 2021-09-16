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Haşerelerle mücadele çalışmaları Siirt genelinde devam ediyor

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü haşere ile mücadele ve ilaçlama ekipleri il genelinde başlatılan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

SİİRT 16.09.2021, 11:48
Haşerelerle mücadele çalışmaları Siirt genelinde devam ediyor

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü haşere ile mücadele ve ilaçlama ekipleri il genelinde başlatılan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla kentin birçok noktasında sıkı önlemler alan Siirt Belediyesi ekipleri, teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanları ile müdahale ederek çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Pandemi dönemindeki dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının yanında haşere ve sivrisinekle mücadeleye de büyük önem veren Temizlik İşleri Müdürlüğü, Siirt’in tüm mahallelerinde larva ve uçkuna karşı ilaçlamalara kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Ekim ayı sonuna kadar devam edecek ilaçlama kapsamında, 7 günlük periyotlarla çalışmalar devam edilecektir.

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