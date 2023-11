Beşiktaş’ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula sayılı günler kala başkan adaylarından Serdal Adalı, plan ve projelerini anlattı. İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen ‘Beşiktaş Master Plan’ isimi toplantıya Adalı’nın yönetim kurulu listesinde yer alan bazı isimler ile çok sayıda basın mensubu katıldı.



“Camiamızın kaybedecek tek bir dakikası yok”

Olağanüstü seçimli genel kurula 4 gün kaldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Serdal Adalı, “Adaylık süresinde sayısız Beşiktaşlı ile bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri not ettik. Hepimizin derdi aynı. Sonuç olarak bir kere daha anladık ki camiamızın kaybedecek tek bir dakikası yok. Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusundan tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için çalıştık. Her biri için söyleyecek çok sözümüz var. Bugün bunların detaylarına girip sizleri sıkmadan Beşiktaş'ımızın geleceğini inşa edecek 5 farklı projeyi sizlere anlatacağım” ifadelerini kullandı.



“Reklam ajansları ile sanal projeler yapmıyorum”

Ayakları yere sağlam basan projeler planladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Adayı Adalı, “Reklam ajansları ile sanal projeler yapmıyorum. Projelerimi gerçek Beşiktaşlılarla hazırlıyorum. İşinin ehli insanlarla çalışıyorum. Borçsuz bir Beşiktaş istiyorsak çok önemli işler yapmalıyız. Hepsi ayakları yere sağlam basan işler. Önümüzdeki 1.5 yıl içinde başlanacak projeler” şeklinde konuştu.



Stadyum Projesi

‘Safe Standing Sandalyeleri’ ile kapasitesi arttırılarak 9 bin 836 bilet daha satılacağı ve rakip tribüne ses yutucu şeffaf panellerin konumlandırılacağı Stadyum Projesi’nden bahseden Serdal Adalı, “Biliyorsunuz taraftarlarımızın statla ilgili bazı talepleri ve mutsuzlukları var. Bizler de taraftarız. Aynı ihtiyaçları hissediyoruz. Aynı sorunları yaşıyoruz. Bunları gidermek için çok hızlı şekilde yapılacak 2 çözümümüz var. Yapılacak basit ama etkili değişiklikler stadımızdaki atmosferi ve geliri önemli ölçüde arttırmış olacak. Böylelikle kimsenin de stadımızı bazı organizasyonların dışında tutma bahanesi kalmayacak” cümlelerine yer verdi.



Ümraniye ve Serpil Hamdi Futbol Akademisi Projesi

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde 88 bin metrekare alana ek olarak yine aynı ölçülerde alanı daha tesis bünyesine dahil edecek Serpil Hamdi Tüzün Futbol Akademisi Projesi hakkında ise Adalı, “Biliyorsunuz ki, uzun yıllardır Beşiktaş Futbol Akademisi'nden bahsetmekteyim. Hatta önceki yönetimlerden kulüpteki alacağımı bu konu için kullanmalarını istemiştim. Olmadı. Şimdi inşallah yapmak yine bize kısmet olacak. Bu proje ile hem camiamıza yeni bir tesis kazandırmış olacağız, hem gençlerimizi çok daha iyi yetiştireceğiz, hem de en önemli değerlerimizden Serpil Hamdi Tüzün Hoca'mızın ismini hak ettiği şekilde yaşatacağız. Söylemek isterim ki Orman Bakanlığı ile bu projenin görüşmeleri yapılmıştır. Adım adım detaylandırılmış ve ön mutabakat sağlanmıştır. Göreve gelmemizi takiben gerekli adımlar hızlıca atılacaktır” diye konuştu.



Şan Ökten Amatör Branşlar Merkezi

Fulya’da anlaşması sağlanan alanda yapacakları 12 bin metrekarelik alanda Şan Ökten Amatör Branşlar Merkezini kurarak amatör branşları bir araya toplayacaklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, “İstanbul'un en güzel ve merkezi yerlerinden birinde kullanılmayan bir arsamız var ve çok önem verdiğimiz amatör branşlarımız var. Biz Şan Ökten tesislerimizi yenileyeceğiz ve futbol dışı branşlarımıza teslim edeceğiz. Dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün gerisinde kalamayız. Sporcularımızın gelişimi için layık oldukları standartları kendilerine sağlayacağız. Aslında bu proje yeni değil. 2011 yılında tüm detayları hazırlanmış, izinleri alınmış ve inşaat ruhsatı aşamasına kadar gelmiştik. Hiç farklı projelerle uğraşmaya gerek yok. O zaman farklı nedenlerle bekletilmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



Akatlar Spor Park Projesi

Serdal Adalı, Akatlar Spor Kompleksi Dönüşüm Projesi kapsamında salonu 30 bin metrekare ve 12 bin seyirci kapasitesiyle yeniden planladıklarını ve ayrıca antrenman salonunu da 5 bin metrekare alanda yeniden hizmete açacaklarından bahsetti. Adalı, “Basketbol ve voleybol takımlarımız bizim gözbebeğimiz. Taraftarımız da her zaman en güzelini hak ediyor. İşte biz bugün burada, Türk spor tarihinin en kapsamlı ve büyük işbirliklerinden birini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. GAİN Medya'nın ana sponsorluğunda, gerekli izinlerin alınmasını takiben, Akatlar Spor Kompleksi dönüşüm projesini hayata geçirmek üzere hazır durumdayız. Bizler için önemi çok büyük olan bu işbirliği ile hedeflerimizden biri de yeni ve sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmaktır. Amacımız yalnızca maç günleri değil, 365 gün yaşayacak Yaşam Kompleksi'ni çok amaçlı bir proje olarak ortaya çıkarmaktır” dedi.



Beşiktaş Gayrimenkul Projesi

İstanbul Havaalanı’na ve şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta yaşam kent projesini hayata geçireceklerini belirten Başkan Adayı Serdal Adalı, yarım milyon metrekare alana kurulacak Beşiktaş Ekolojik Kent içerisinde sosyal ve sportif alanların yanı sıra 380 villa projesinin yer alacağını da vurguladı. Adalı, “Konuşmamızda ne dedik? Beşiktaş'ın kalıcı çözümlere ihtiyacı var dedik. Bu borç yüküyle devam edemez dedik. Şimdi sizlere de çözümümüzü sunuyoruz. Çok büyük bir proje. Beşiktaş'ımızın kurtuluş projesi. Alan atıl vaziyetteki ve ağaçsız eski bir maden arazisidir. Yaklaşık yarım milyon metrekarelik bir arazidir. Bu konuda devletimizin yetkilileriyle görüşmeleri gerçekleştirdim. Kulübümüz kamu yararına çalışan bir kurum olduğu için bu konuda onayı almış bulunuyorum. Bu doğrultuda öncelikle arazilerin kulübümüze kazandırılması konusu var. Arazinin büyük bir kısmı için hak sahipleri kendi paylarını peşin olarak satmak istiyorlar. Hepsiyle görüştük ön anlaşmayı yaptık. Kabul edersiniz ki bu büyüklükte bir araziyi alabilmek için oldukça önemli bir bütçe gerekiyor. Arsa spekülasyonlarına yol açmamak için şimdi burada rakamı telaffuz etmek istemiyorum. Ama buradan belirtmek isterim ki bu kısmın finansmanını bizzat ben ve yönetim kurulunda yer alacak arkadaşlarım sağlayacağız. Beşiktaş'ımız için gerekeni yapacağız. Kalan kısım için ise pay sahipleriyle satıştan gelir paylaşımı modeli ile ilerleyeceğiz. Onlarla da görüştük ve ön anlaşmayı yaptık. Yani biz projenin tüm taraflarını aynı masada bir araya getirdik ve toplu bir mutabakat sağladık. Sadece Beşiktaş tarafının imzası eksik. İnşallah o kısma imzayı da seçimden sonra ben atıyor olacağım” diye konuştu.



Hedef 200 milyon Euro gelir

Beşiktaş Gayrimenkul Projesi ile yaklaşık 200 Milyon Euro ile gelir hedeflediklerini sözlerine ekleyen Adalı, “Beşiktaş'ımızın banka ve kamu borçlarını kapatıyor olacağız. Ayrıca bahsettiğimiz metrekareye ek olarak komşu parsellerde de yaklaşık 70 - 80 bin metrekarelik bir alan var. Bu kısmı henüz imza altına alamadık ama şifahi olarak anlaştık. Bu alanı da projeye dahil edebilirsek gelirimiz daha da artacak. Böylelikle faiz yükünden tamamen kurtulacağız. Bu şekilde Beşiktaş'ın geleceğini de sigortalamış oluyoruz. Şu önemli detayı da vermek isterim ki, bu gelirin önümüzdeki dönemlerde transfer ve benzeri konulara harcanmamasını da teminat altına almak zorundayız. Bu nedenle elde edilen tüm geliri borçlarımız karşılığında, kulübün kasasına girmeden bankalara ödenecek şekilde kurguladık. İnşallah bu projeyi de yaklaşık 4 yılda tamamlamış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Serdal Adalı, konuşmasını şu cümlelerle noktalandırdı:

“Beşiktaş için gün kurtuluş günüdür. Beşiktaş için gün kazanma günüdür. Beşiktaş için gün ayağa kalkma günüdür.”