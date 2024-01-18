İzmir’in Selçuk ilçesinin en gözde mahallelerinden biri olan Zafer Mahallesi’nde, Çamlık Parkında yapılan oyuncak grubu zemin çalışması ve eklenen kütüphane, öğrencilerin ve çocukların büyük ilgisini çekecek. Oyuncak grubunun da tamamen yenilendiği Çamlık Parkı’nda, oturma grupları da yer alacak.

Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan Çamlık Parkında çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz ay başlayan yenileme çalışmasında, ilk olarak oyun gruplarının değiştiğinin bilgisini veren Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürü Doruk Temel, şimdi ise kütüphane çalışmasının tamamlandığını ve park alanına konulduğunu belirtti. Doruk Temel, öğrencilerin rahat bir şekilde gelip ders çalışabilecekleri ve huzur veren bir ortamda kitap okuyabilecekleri alanın çok yakında tamamlanacağını belirtti.

Öte yandan Çamlık Parkında, oyuncak grubunun yenilenmesi tamamlandı. Parkta oturma gruplarının da yer alacağı belirtilirken, parkın yenilenmesi çocukları ve aileleri mutlu etti.