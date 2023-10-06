Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden Gülsüm R. internetteki ikinci el ürün satan Letgo'da koltuk ilanını görünce ilanı veren Sinem A. adlı kadın ile anlaştı ve hesabına 2 bin 200 lira gönderdi. Gülsüm R.'den parasını alan Sinem A. koltuğu göndermedi. Dolandırıldığını anlayan Gülsüm R. şikayetçi oldu. Sinem A. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Sinem A. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 3 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

