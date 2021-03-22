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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun’un Bafra ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Sönmez(58), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
SAMSUN 22.03.2021, 15:11
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Samsun’un Bafra ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Sönmez(58), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan İsmail Sönmez, Bafra’da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. 2 yıldır kanser tedavisi gören Gazi Sönmez, Emirefendi Mahallesi Mevlana Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Aktekke Mahallesi’nde aile kabristanlığında defnedildi.Törene Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, askeri erkan, gaziler ve yakınları katıldı.