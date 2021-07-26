banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahtapot salatası nasıl yapılır?
Ahtapot salatası nasıl yapılır?
Norveç'te meteor: Gündüz gibi aydınlattı!
Norveç'te meteor: Gündüz gibi aydınlattı!
Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç talebi
Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç talebi
"İyi ki varsın Eren" filmi geliyor!

Kamyonet takla attı: 1 yaralı

Samsun’da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

SAMSUN 26.07.2021, 19:22
Kamyonet takla attı: 1 yaralı
banner502

Samsun’da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Salıpazarı karayolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi mevkisinde Yaşar A. (50) yönetimindeki 44 DY 743 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak yol kenarındaki boş arazide durabilen kamyonetin sürücüsü Yaşar A. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501