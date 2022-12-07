Zabıta ekipleri market denetiminde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların alışverişte ürünlere doğru zamanda, doğru fiyatla ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi için şehir genelinde sıkı denetimi yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerine devam ediyor. Ekipler zincir marketleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi kontrollerini yaparak vatandaşların gıdaları ve tüm ürünlere sağlıklı ve güvenilir biçimde ulaşmasını sağlıyor. Marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen ekipler, fahiş fiyat konusuna ise aman vermiyor. Zincir marketlerin ve tüm işletmelerin ürünlerini normal değerinden fahiş şekilde yüksek satarak haksız kazanç elde etmesini engelleyen ekipler, böyle bir tespit yapılması halinde ise durumu tutanakla İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildiriyor. Bu uygulamalar sayesinde tüketiciler raf-kasa farkı, gramaj problemi, son kullanma tarihi sorunu ve fahiş fiyat gibi durumlarla karşılaşmıyor.