Yüzlerce ürün yeniden hayat buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Atık Azaltım Haftası münasebetiyle düzenlenen programlar, SAMEK merkezleriyle devam etti. Proje çerçevesinde dikiş derslerinde meydana gelen tekstil atıkları yeni ürünlere dönüştürülerek Büyükşehir Belediyesine ait sosyal mağazaya teslim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve tematik odağı tekstil olan Avrupa Atık Azaltım Haftası’nı çeşitli programlarla gündemde tutmaya devam ediyor. “Giysileri Yeniden Kullan, Doğayı Yenile” mottosuyla gerçekleştirilen programların adresi bu kez SAMEK kursları oldu.

Etkinlikler çerçevesinde Arifiye ve Karasu SAMEK merkezlerinde yıl boyunca oluşan tekstil atıkları yeniden değerlendirilerek yeni bir ürün şeklinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Mağazaya teslim edildi. Merkezlerde görev yapan öğretmen ve kursiyerlerin emekleriyle değerlendirilen tekstil atıklardan, 10 elbise, 13 etek, 24 tişört, 16 pantolon, 20 bluz, 8 gömlek, 4 ceket, 4 kazak, 6 sweatshirt, 2 mont, 7 şort ile tunik, tulum, yelek, atkı, eldiven, çanta, mutfak önlüğü ve nevresim gibi yeni ürünler elde edilerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’ndan projeye dair yapılan açıklamada, “Avrupa Atık Azaltım Haftası münasebetiyle düzenlediğimiz program tüm hızıyla devam etmektedir. Programlarımız çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Arifiye ve Karasu SAMEK kurslarımızda dikiş derslerinde oluşan tekstil atıkları, kıymetli öğretmenlerimiz ve çok değerli kursiyerlerimizin emeği ile sosyal mağazamıza yüzlerce ürün olarak geri dönüştürülmüştür. Ürünlerimiz hiç kullanılmamış yeni ürün olarak mağazamızda ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulacaktır. Bu vesile ile böylesine özel bir projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor ve geri dönüşebilen ürünlerin kullanıldığı, atıksız bir gelecek temenni ediyoruz” denildi.